Armağan Çağlayan döner fiyatlarına isyan etti: 'Daha da gitmem!'
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından döner fiyatlarına tepki gösterdi. Çağlayan, "İnsanın bütün iştahı kaçıyor!" ifadelerini kullandı.
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YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.
"İNSANIN BÜTÜN İŞTAHI KAÇIYOR"
X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı.
Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 tl! Daha da gitmem Davos’a ! pic.twitter.com/BXgteTgu2G— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) January 14, 2024
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