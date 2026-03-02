Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan: 'Saçlarım döküldüğünde büyük bir şok yaşadım'

Türk müziğinin ve cemiyet hayatının zarif ismi Semiramis Pekkan, yaklaşık altı aydır sürdürdüğü akciğer kanseri mücadelesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teşhisin konulduğu Eylül 2025’ten bu yana tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan sanatçı, yaşadığı zorlu süreci ve hayata tutunma biçimini ilk kez anlattı.

"SAÇ GETİRİN BANA DİYE BAĞIRDIM"

Hastalık sürecinde fiziksel değişimlerin insan psikolojisi üzerindeki etkisine değinen Pekkan, en büyük sarsıntıyı saçlarını kaybettiği gece yaşadığını itiraf etti. Sanatçı, o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Bu kadar her şeyi kabullenen ben, bir gecede ilk saçım döküldüğünde panikledim. 'Saç getirin bana' dedim. İnsanın bazen hastalığın sürecine saygı duyması, kendi sınırlarını kabul etmesi gerekiyor."

PSİKOLOJİK DESTEK VE KABULLENİŞ

Hastalığı öğrendiği ilk dönemde profesyonel destek aldığını belirten Pekkan, doktoruyla kurduğu güçlü bağ sayesinde süreci kısa sürede yönetmeyi başardığını söyledi. "Bende bir şeyi iyi veya kötü geldiği haliyle kabul etme yetisi var. Oradan yola çıkarak kendi yolumu çizdim" diyen sanatçı, doktorunun bir süre sonra "Semiramis Hanım, sizin bana ihtiyacınız yok" diyerek seansları sonlandırdığını anlattı.

SÜPERSTAR’IN KARDEŞ VEFASI

Bu zorlu yolculukta ailesinin desteğine de vurgu yapan Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan’ın her an yanında olduğunu belirtti. "Tek bir ablam var, onu yanımda çok hissettim" diyen sanatçı, çevresindeki bazı insanların "üzüntü dolu" bakışlarından ise rahatsızlık duyduğunu ifade etti:

“Bazen öyle bakıyorlar ki, ‘ah bu gitti’ der gibi… Onu gözlerinden anlıyorsun. Ben öyle hissetmediğim için onlarla göz kontağı bile kurmadım.”