Akıllı cihazlar çocukların gelişimini ‘sessizce’ yavaşlatıyor

Akıllı telefon ve tablet kullanımının çocukların gelişiminde ciddi ve geri dönüşü zor sorunlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, ekran başında uzun süre sessiz kalan çocukların ebeveynler tarafından “uslu” olarak nitelendirildiğini, ancak bu sessizliğin konuşma gecikmesi, odaklanma güçlüğü ve motor becerilerde gerileme gibi riskler taşıdığını belirtiyor.

Ekrana kilitlenmiş ve tepki vermeyen çocukların ilk bakışta huzurlu görünebileceği, ancak aylar sonra konuşma geriliği, dikkat eksikliği veya akranlarıyla oyun kuramama gibi sorunlarla karşılaşılabileceği ifade edildi. Saatlerce çizgi film izleyen çocukların, yabancı dil öğrenmesi yerine kendi anadillerinde bile geride kalabileceği, tabletle büyüyen çocukların kalem tutma, koşma ve basit motor becerilerinde zorluk yaşayabileceği vurgulandı.

Aşırı ekran kullanımının dört temel gelişim alanını olumsuz etkilediği kaydedildi: hareket ve nörolojik gelişim, yüz yüze iletişim, hayal gücü ve sebat becerileri. Otizm, gelişimsel gecikme veya motor bozukluğu olan çocuklarda etkilerinin daha ağır olduğu belirtildi.

Ebeveynlere önerilen önlemler arasında cihazların çocukların değil, ebeveynlerin kontrolünde olması, yemek ve uyku öncesi ekranların kapatılması, çocukların yalnız bırakılmaması ve doğa yürüyüşleri, ev içi oyunlar gibi alternatif aktivitelerin sunulması yer alıyor. Uzmanlar, çocukların davranışlarını ebeveynlerden taklit ettiğini belirterek, gerçek bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.