Akneye sahip gençler için kolay ve doğal karbonat maskesi...
Akne özellikle gençler arasında yaygın bir şikayet. Akneye meyilli ciltlerin uyguladığı kimyasal maskeler ise durumu daha da kötüleştirebilir. İşte kimyasal maskeler yerine gönül rahatlığı ile uygulayabileceğiniz karbonat maskesi...
Akne, gençler arasında yaygın bir şikayet ve kimyasal ürünler kullanmak durumu daha da kötüleştirebilir. Ancak, evde kolayca hazırlanabilen doğal maskeler, akne görünümünü etkili bir şekilde azaltabilir ve aynı zamanda cildinize zarar vermez. Bu karbonat maskesi, düzenli olarak uygulandığında sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olabilir....
İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER
Birkaç yemek kaşığı karbonat
Su
HAZIRLIK VE UYGULAMA TALİMATLARI
Karışımı Hazırlayın: Birkaç yemek kaşığı karbonatı suyla karıştırarak basit bir karışım elde edin.
Yüzünüze Uygulayın: Hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin.
Durulayın: Sürenin sonunda yüzünüzü su ile durulayın ve hafifçe kurulayın.
Hızlı İpucu: Bal Maskesi
Deneyebileceğiniz bir başka basit ama etkili yüz maskesi de sade bal uygulamaktır. Balın nemlendirici, iyileştirici ve antibakteriyel özelliklerinin cilt için faydalı olduğu gösterilmiştir.
Bal maskesi için:
Bir miktar sade balı yüzünüze uygulayın.
20 dakika beklettikten sonra su ile durulayın.
Doğal içeriklerle hazırlanan bu maskeler, akneye sahip gençlerin evde gönül rahatlığıyla kullanabileceği etkili ve zararsız çözümler sunar. Kimyasal ürünlerden uzak durarak, cildinizi doğal yollarla iyileştirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Adana'da art arda 3 deprem