Hangi cilt tipi hangi serumu kullanmalı?

Yayınlanma: 28.07.2024 - 21:27

Güncelleme: 28.07.2024 - 21:30

Cilt bakımında serumlar, hedefe yönelik çözümler sunarak cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar. Ancak, her serum her cilt tipi için uygun değildir ve yanlış bir tercih cilt sorunlarınızı artırabilir.

"YÜZ SERUMU" NEDİR?

Makyaj veya cilt bakımıyla ilgileniyorsanız, muhtemelen serumların bugünlerde popüler hale geldiğini biliyorsunuzdur. Genel olarak hepimiz serumun temizleyiciniz ve nemlendiriciniz arasına eklediğiniz bir sıvı olduğunu ve cilt sorunlarına yardımcı olmak için aktif bileşenler içerdiğini biliyoruz.

Serumlar, vitaminler, peptitler, asitler ve çok daha fazlası gibi çeşitli aktif bileşenleri yüksek miktarlarda içeren cilt bakım ürünleridir. Bu aktif bileşenler bir araya gelerek belirli cilt bakımı sorunlarını hedef alır ve bunları çözer. Serumlar genellikle yarı saydam, jel bazlı veya sıvıdır ve nemlendiricilerden daha incedir.

YÜZ SERUMU NASIL KULLANILMALI?

Yüz serumu, cildinizi temizledikten ve tonikledikten sonra cildinize uygulanan ilk üründür. Yüz serumları düzenli olarak kullanıldığında en iyi sonucu verir. Temiz ve kuru yüzünüzde, serumunuzdan 3-5 damla avucunuza alın ve yüzünüzün her yerine damlatın. Nazikçe cildinize yedirin ve serumun bir süre nüfuz etmesini bekleyin.

UYGULAMA SIRASINI BİLMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR!

Cildinizi nazik bir yüz yıkaması ile temizleyin. Bir tonik kullanın (kişisel bir tercih). Serumunuzu uygulayın ardından cildinizi nemlendirin. Rutininizi her zaman güneş koruyucu ile sonlandırın.

Serumunuzu uyguladıktan beş dakika sonra nemlendiriciniz ile katmanlayın. Nemlendirici daha sonra cildi güneş kremi uygulaması için hazırlar.

AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLER: NİASİNAMİD VE SALİSİLİK ASİT

Hem niasinamid hem de salisilik asit, inatçı sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olan mantar önleyici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Serum gözeneklerin açılmasına yardımcı olur ve aşırı sebum üretimini kontrol eder.

YAŞLANMA KARŞITI: RETİNOL

Retinol, kırışıklıklar ve ince çizgiler gibi yaşlanma belirtilerini tedavi etme ve kolajen oluşturarak genç görünümlü bir cilt ortaya çıkarma gibi bilinen faydalara sahiptir. Ölü cilt hücrelerini döker ve cildin dokusunu pürüzsüzleştirir.

KURU CİLTLER: HYALURONİK ASİT

Hyaluronik asit nemi hapsederek cildi derinlemesine nemlendirir. Yaşlanma cildinizi susuz bırakma eğiliminde olduğundan, cildin doğal nemini tüketmesini önler.

PARLAK BİR CİLT İÇİN: C VİTAMİNİ

C Vitamini, her türlü yara izi veya pigmentasyondan kurtulurken cilt tonunu eşitleyen temel özelliklere sahiptir. Yalnızca cilt tonunuzu aydınlatmak için çalışan bir serumdan elde edebileceğiniz harika bir parlaklık artışıdır. Gözle görülür şekilde parlak bir görünüm için yüz serumunuzdan her gün cildinize 3-5 damla kullanın.