Akpınar, 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' davası hakkında konuştu
Metin Akpınar, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” davası hakkında ilk kez konuştu. Akpınar, "Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti" dedi.
Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
"YOLDA KARAR DEĞİŞTİ"
Mahkeme sonucu Gezen ve Akpınar'ın beraatine karar verilmişti.
Metin Akpınar, 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' davası süresinde neler yaşadığı hakkında ilk kez konuştu.
Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında konuşan Akpınar, "Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti teröre gittik" ifadelerini kullandı.
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