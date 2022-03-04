Akrep Nalan, evini Nesin Vakfı'na bağışlamış

04 Mart 2022 Cuma, 18:18

Bodrum’da yaşayan ve 'Akrep Nalan' ismiyle tanınan 67 yaşındaki ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirdi. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteri ile akıllarda yer edinen 67 yaşındaki Açın'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü sanatçının ölümünün ardından, aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı tarafından, sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

EVİNİ NESİN VAKFI'NA BAĞIŞLAMIŞ

#AkrepNalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselirken, sanatçı için bir paylaşım da, 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan geldi.

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, ünlü sanatçının evini yıllar önce Nesin Vakfı'na bağışladığı da hatırlatıldı.

Vakıftan yapılan paylaşım şu şekilde: