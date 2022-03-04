Siyasi ve ünlü isimler, Akrep Nalan'a böyle veda etti: 'Bir devir daha kapandı'
Bodrum'a bağlı Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, yaşamını yitirdi. Acı haberin duyulmasının ardından sanatçının yakınları, dostları ve sevenleri, sosyal medyadan ünlü oyuncuya veda etti. 67 yaşındaki Açın, müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde de rol almış ve 'Fidan Hoca' karakteriyle efsaneleşmişti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteri ile akıllarda yer edinen Açın'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının ölümünün ardından, aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı tarafından, sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.
#AkrepNalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.
İşte siyasi ve ünlü isimlerden 'Akrep Nalan'a veda paylaşımları...
CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR
Hepimizin "#AkrepNalan" olarak tanıdığı, şarkılarında anılar biriktirdiğimiz, sevilen sanatçı Füsun Nalan Açın'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 4, 2022
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. pic.twitter.com/ovVY00Rh2K
DİLEK KAYA İMAMOĞLU
"Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana..."— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) March 4, 2022
Sesiyle, sözleriyle hayatımıza anılar bırakan canım #AkrepNalan... Yattığın yer incitmesin. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/4uw2HMggWC
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL
"Akrep Nalan" olarak bilinen sevilen sanatçı Füsun Nalan Açın'ı kaybettik.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 4, 2022
Sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.#akrepnalan pic.twitter.com/T6RwLe46MN
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN
Hepimizin "#AkrepNalan" olarak tanıdığı, sanat dünyamızın renkli ve mütevazı ismi Füsun Nalan Açın'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim.— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) March 4, 2022
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/hAA7yrh8VT
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN TOPRAK
#akrepnalan olarak tanıdığımız, şarkılarıyla ağlayıp-güldüğümüz değerli sanatçımız Füsun Nalan Açın'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Allah Rahmet Eylesin. Ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve can dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.— Erdoğan Toprak (@EToprakCHP) March 4, 2022
SONER ARICA
#akrepnalan mekanı cennet olsun ?? bazen anılarımıza eşlik etti şarkılarıyla... sahnesi de bir çok şarkıcıya atölye gibi olmuştur... üzgünüm pic.twitter.com/WFq0xwEt8D— Soner Arıca (@SonerArica) March 4, 2022
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Yattığınız yer incitmesin….. #akrepnalan pic.twitter.com/MmyqNypOHT— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 4, 2022
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK
Vefat haberini üzülerek öğrendiğim, #AkrepNalan lakaplı değerli sanatçımız Füsun Nalan Açın'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/yTYKL831T5— Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) March 4, 2022
GONCA VUSLATERİ
Aşinayım ben bu aşka aşiyana— Gonca Vuslateri (@gonca_vuslateri) March 4, 2022
Aşiyan'daki aşklara aşıklara
Kaç yıl oldu sorma bana
Ben seninle aşiyanda
Bugün gibi ah aklımda… #akrepnalan
??
CENK EREN
Çok üzgünüm çok Allah rahmet eylesin #akrepnalan pic.twitter.com/ESvZz1kXVQ— Cenk Eren (@cenkerenonline) March 4, 2022
BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUBU ÇARŞI
"Şimdi sensiz bembeyaz Bodrum akşamında"— çArşı (@forzabesiktas) March 4, 2022
Füsun Nalan Açın'ı kaybettik. Ruhu şad olsun.
Sevenlerine sabırlar dileriz.#AkrepNalan pic.twitter.com/L9wxP25Y2N
BODRUM BELEDİYESİ
Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik...— Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) March 4, 2022
Bize yaşattığın tüm duygular için minnettarız. Bodrum seni unutmayacak.#AkrepNalan pic.twitter.com/qRYawSnPuL
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT
Bir dönem Akat Mahallemizden komşumuz, ses sanatçısı ve oyuncu, sahne adıyla #AkrepNalan Füsun Nalan Açın’ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/LVSjb6Xpv7— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) March 4, 2022
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL
Değerli ses sanatçısı ve oyuncu Füsun Nalan Açın’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.#AkrepNalan pic.twitter.com/oNuPD3mICu— Gökhan Yüksel (@gokhanyukselist) March 4, 2022
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN
#AkrepNalan olarak bilinen değerli sanatçımız Füsun Nalan Açın'ı kaybettik.— Osman Gürün (@osmangurun) March 4, 2022
Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/mKbTkUtGQe
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ MÜZEYYEN ŞEVKİN
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın’ın (67) hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Akrep Nalan’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı ve sabır dilerim. #AkrepNalan pic.twitter.com/f5A18RUd8x— Müzeyyen Şevkin (@MzyenSEvkin) March 4, 2022
MARMARİS BELEDİYESİ
Kadife sesi, mütevazılığı ve gülen gözleriyle hatırlayacağız onu... Huzur içinde uyusun.#AkrepNalan https://t.co/y2R3hO8A0U— Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) March 4, 2022
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
Bir devir daha kapandı...— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) March 4, 2022
Sanat dünyamızın renkli ve mütevazı ismi, kadife sesli #AkrepNalan hayata gözlerini yumdu.
Güzel anılarla hep hatırlayacağız onu. Huzur içinde uyusun. pic.twitter.com/syPFH9Syjd
ŞEHRAZAT
#AkrepNalan Bir Atatürkçü Vatan perver Canımız daha Bizi bırakmış bu sabah?? Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun arkadaşım?????? pic.twitter.com/PWvJd97JI3— ??Sehrazat (@sehrazatmusic) March 4, 2022
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT
#AkrepNalan olarak bilinen değerli sanatçı Füsun Nalan Açın’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sU84xTVjqA— Kemal Deniz Bozkurt (@KDenizBozkurt) March 4, 2022
PSİKİYATRİST ARİF VERİMLİ
Bodrum'un asıl, asil Hakimi Akrep Nalan.. "Bazen coşar deli gönül bir ah çekerim".. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.. pic.twitter.com/ud9NbNPKkW— Arif Verimli (@arifverimli) March 4, 2022
ORHAN AYDIN
Ah canım ahh..toprağın çiçekler koksun..yüreği yurt sevdası dolu kardeşim.. pic.twitter.com/cwT0ese1BS— orhan aydın (@orhanaydin6) March 4, 2022
TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU
Kıymetli sanatçı Nalan Açın’ın vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Sanat camiasının Akrep Nalan’ına Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.#nalanaçın #akrepnalan pic.twitter.com/urvkkt8QY7— Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) March 4, 2022
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