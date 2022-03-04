Siyasi ve ünlü isimler, Akrep Nalan'a böyle veda etti: 'Bir devir daha kapandı'

Bodrum'a bağlı Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, yaşamını yitirdi. Acı haberin duyulmasının ardından sanatçının yakınları, dostları ve sevenleri, sosyal medyadan ünlü oyuncuya veda etti. 67 yaşındaki Açın, müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde de rol almış ve 'Fidan Hoca' karakteriyle efsaneleşmişti.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 13:45
Siyasi ve ünlü isimler, Akrep Nalan'a böyle veda etti: 'Bir devir daha kapandı'
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Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti. 

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteri ile akıllarda yer edinen Açın'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının ölümünün ardından, aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı tarafından, sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

#AkrepNalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

İşte siyasi ve ünlü isimlerden 'Akrep Nalan'a veda paylaşımları...

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR

DİLEK KAYA İMAMOĞLU

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN TOPRAK

SONER ARICA

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK

GONCA VUSLATERİ

CENK EREN

BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUBU ÇARŞI

BODRUM BELEDİYESİ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ MÜZEYYEN ŞEVKİN

MARMARİS BELEDİYESİ

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

ŞEHRAZAT

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT

PSİKİYATRİST ARİF VERİMLİ

ORHAN AYDIN

TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU


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