Siyasi ve ünlü isimler, Akrep Nalan'a böyle veda etti: 'Bir devir daha kapandı'

04 Mart 2022 Cuma, 13:45

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteri ile akıllarda yer edinen Açın'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının ölümünün ardından, aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı tarafından, sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

#AkrepNalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

İşte siyasi ve ünlü isimlerden 'Akrep Nalan'a veda paylaşımları...

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR

Hepimizin "#AkrepNalan" olarak tanıdığı, şarkılarında anılar biriktirdiğimiz, sevilen sanatçı Füsun Nalan Açın'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim.



Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. pic.twitter.com/ovVY00Rh2K — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 4, 2022

DİLEK KAYA İMAMOĞLU

"Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana..."

Sesiyle, sözleriyle hayatımıza anılar bırakan canım #AkrepNalan... Yattığın yer incitmesin. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/4uw2HMggWC — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) March 4, 2022

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL

"Akrep Nalan" olarak bilinen sevilen sanatçı Füsun Nalan Açın'ı kaybettik.



Sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.#akrepnalan pic.twitter.com/T6RwLe46MN — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 4, 2022

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN

Hepimizin "#AkrepNalan" olarak tanıdığı, sanat dünyamızın renkli ve mütevazı ismi Füsun Nalan Açın'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim.



Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/hAA7yrh8VT — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) March 4, 2022

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN TOPRAK

#akrepnalan olarak tanıdığımız, şarkılarıyla ağlayıp-güldüğümüz değerli sanatçımız Füsun Nalan Açın'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Allah Rahmet Eylesin. Ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve can dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. — Erdoğan Toprak (@EToprakCHP) March 4, 2022

SONER ARICA

#akrepnalan mekanı cennet olsun ?? bazen anılarımıza eşlik etti şarkılarıyla... sahnesi de bir çok şarkıcıya atölye gibi olmuştur... üzgünüm pic.twitter.com/WFq0xwEt8D — Soner Arıca (@SonerArica) March 4, 2022

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK

Vefat haberini üzülerek öğrendiğim, #AkrepNalan lakaplı değerli sanatçımız Füsun Nalan Açın'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/yTYKL831T5 — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) March 4, 2022

GONCA VUSLATERİ

Aşinayım ben bu aşka aşiyana

Aşiyan'daki aşklara aşıklara

Kaç yıl oldu sorma bana

Ben seninle aşiyanda

Bugün gibi ah aklımda… #akrepnalan



?? — Gonca Vuslateri (@gonca_vuslateri) March 4, 2022

CENK EREN

Çok üzgünüm çok Allah rahmet eylesin #akrepnalan pic.twitter.com/ESvZz1kXVQ — Cenk Eren (@cenkerenonline) March 4, 2022

BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUBU ÇARŞI

"Şimdi sensiz bembeyaz Bodrum akşamında"



Füsun Nalan Açın'ı kaybettik. Ruhu şad olsun.

Sevenlerine sabırlar dileriz.#AkrepNalan pic.twitter.com/L9wxP25Y2N — çArşı (@forzabesiktas) March 4, 2022

BODRUM BELEDİYESİ

Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik...

Bize yaşattığın tüm duygular için minnettarız. Bodrum seni unutmayacak.#AkrepNalan pic.twitter.com/qRYawSnPuL — Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) March 4, 2022

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT

Bir dönem Akat Mahallemizden komşumuz, ses sanatçısı ve oyuncu, sahne adıyla #AkrepNalan Füsun Nalan Açın’ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/LVSjb6Xpv7 — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) March 4, 2022

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL

Değerli ses sanatçısı ve oyuncu Füsun Nalan Açın’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.#AkrepNalan pic.twitter.com/oNuPD3mICu — Gökhan Yüksel (@gokhanyukselist) March 4, 2022

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN

#AkrepNalan olarak bilinen değerli sanatçımız Füsun Nalan Açın'ı kaybettik.



Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/mKbTkUtGQe — Osman Gürün (@osmangurun) March 4, 2022

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ MÜZEYYEN ŞEVKİN

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın’ın (67) hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Akrep Nalan’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı ve sabır dilerim. #AkrepNalan pic.twitter.com/f5A18RUd8x — Müzeyyen Şevkin (@MzyenSEvkin) March 4, 2022

MARMARİS BELEDİYESİ

Kadife sesi, mütevazılığı ve gülen gözleriyle hatırlayacağız onu... Huzur içinde uyusun.#AkrepNalan https://t.co/y2R3hO8A0U — Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) March 4, 2022

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

Bir devir daha kapandı...

Sanat dünyamızın renkli ve mütevazı ismi, kadife sesli #AkrepNalan hayata gözlerini yumdu.

Güzel anılarla hep hatırlayacağız onu. Huzur içinde uyusun. pic.twitter.com/syPFH9Syjd — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) March 4, 2022

ŞEHRAZAT

#AkrepNalan Bir Atatürkçü Vatan perver Canımız daha Bizi bırakmış bu sabah?? Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun arkadaşım?????? pic.twitter.com/PWvJd97JI3 — ??Sehrazat (@sehrazatmusic) March 4, 2022

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT

#AkrepNalan olarak bilinen değerli sanatçı Füsun Nalan Açın’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sU84xTVjqA — Kemal Deniz Bozkurt (@KDenizBozkurt) March 4, 2022

PSİKİYATRİST ARİF VERİMLİ

Bodrum'un asıl, asil Hakimi Akrep Nalan.. "Bazen coşar deli gönül bir ah çekerim".. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.. pic.twitter.com/ud9NbNPKkW — Arif Verimli (@arifverimli) March 4, 2022

ORHAN AYDIN

Ah canım ahh..toprağın çiçekler koksun..yüreği yurt sevdası dolu kardeşim.. pic.twitter.com/cwT0ese1BS — orhan aydın (@orhanaydin6) March 4, 2022

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