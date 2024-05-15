Akşamdan kalma derdine son: Bilim insanlarından çığır açan tedavi

Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:13

Güncelleme: 15.05.2024 - 15:13

İsviçre'nin önde gelen üniversitelerinden ETH Zurich'te görev yapan bilim insanları, gerçek bir akşamdan kalma tedavisi geliştirdiklerini duyurdu. Bu yenilikçi tedavi, gastrointestinal sistemde alkolü parçalayarak etkili oluyor.

ETH Zurich Üniversitesi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri protein jelini farelere uyguladıklarında, alkolün kan dolaşımına girmeden önce zararsız asetik aside dönüştüğünü keşfettiler. Bu dönüşüm, alkolün normalde yol açtığı zararlı etkilerin ortaya çıkmasını engelliyor.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Raffaele Mezzenga, "Bu jel, alkolün parçalanmasını karaciğerden sindirim sistemine kaydırıyor. Alkol karaciğerde metabolize edildiğinde zararlı asetaldehit üretilmiyor," açıklamasında bulundu. Asetaldehit, aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan birçok sağlık sorununa ve akşamdan kalma hissine yol açan toksik bir madde olarak biliniyor.

JEL NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

Gelecekte, insanların kan alkol seviyelerinin yükselmesini önlemek ve asetaldehitin vücuda zarar vermesini engellemek için alkol tüketiminden önce veya sırasında bu jeli kullanabilecekleri belirtiliyor. ETH Zurich'ten Dr. Christoph Elhardt, "Piyasadaki mevcut birçok ürünün aksine, bu jel sadece zararlı alkol tüketiminin semptomlarıyla değil, aynı zamanda nedenleriyle de mücadele ediyor," dedi.

Ancak, araştırmacılar jelin yalnızca gastrointestinal sistemde alkol bulunduğu sürece etkili olduğunu vurguluyorlar. Bu da, alkol kan dolaşımına geçtikten sonra alkol zehirlenmesine karşı sınırlı bir etkisi olabileceği anlamına geliyor.

DEMİR VE ALTINI BİRLEŞTİRDİLER

Bilim insanları, bu yeni akşamdan kalma tedavisi olan jeli geliştirmek için sıradan peynir altı suyu proteinlerini demir ve altın ile birleştirdiler. Peynir altı suyunu uzun ince lifler haline getirdikten sonra, bu lifleri tuz ve su ekleyerek bir jel formuna dönüştürdüler. Jelin yavaş sindirilmesi ve alkolü parçalamak için gerekli katalizörlerle donatılması sayesinde, alkol zararsız asetik aside dönüştürülebiliyor.

Altın, hidrojen peroksit reaksiyonunu katalize etmek için kullanıldı çünkü bu değerli metal sindirilmez ve sindirim sisteminde daha uzun süre etkili kalır. Demir, glikoz ve altın içeren bu jel, alkolü asetik aside dönüştüren bir reaksiyon zinciri oluşturdu.

Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu jel fareler üzerinde test edildi ve tek seferlik alkol alımından otuz dakika sonra alkol seviyesini yüzde 40 azalttı. Düzenli olarak alkol ve jel tedavisi uygulanan farelerde ise kilo kaybı ve karaciğer hasarı önemli ölçüde azaldı.

SARHOŞLUK HİSSİNİ BİTİREBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl yaklaşık üç milyon kişi aşırı alkol tüketiminden ölüyor. Bu jel, halka sunulduğunda bu sayının önemli ölçüde azaltılabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, bu yeni tedavinin insan kullanımı için onaylanmadan önce birkaç klinik testten geçmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak ekip, jelin başarılı olacağına güveniyor, özellikle de jeli oluşturan peynir altı suyu protein liflerinin yenilebilir olduğunu kanıtlamış olmaları bu güveni pekiştiriyor.

Son olarak, bu jel alkolün kan dolaşımına girmesini engellediği için insanların sarhoş olma hissini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı merak konusu. Bu, alkol tüketiminin vazgeçilmez bir yan etkisi olarak görülen sarhoşluk hissi üzerinde de etkili olabilir.