Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı
ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı. Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.
ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı.
Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.
Bunların arasında fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar da vardı.
Özel bir kulüpte bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği silahı 850 bin dolara alıcı buldu.
Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.
Al Capone 1920'lerde ABD'de alkolün yasaklanmasıyla birlikte yasa dışı alkol satışı yapan mafyanın en büyük liderlerindendi.
Vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası aldıktan sonra Alcatraz Cezaevi'ne gönderilmişti.
Bu eşyalar, Al Capone'un 1947'deki ölümünden bu yana ailesinin elinde bulunuyordu.
Reuters ajansının aktardığına göre Al Capone'un hayattaki üç torunundan biri olan Diana Capone, iki kız kardeşiyle birlikte yaşlandıkları için bu eşyaları satmaya karar verdiklerini söyledi.
Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.
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