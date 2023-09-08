Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:08

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:08

Al Pacino'nun dördüncü çocuğu geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Dünyaya gelen bebeğin ardından gözler Al Pacino'nun kız arkadaşına çevrildi. Peki, Al Pacino'nun kız arkadaşı Noor Alfallah kim, kaç yaşında, nereli? Noor Alfallah ve Al Pacino'nun çocuğu mu oldu?



NOOR ALFALLAH KİM?

Noor Alfallah'ın üç kardeşi var. Alfallah'ın üç küçük kardeşi, Sophia ve Remi adında kız kardeşleri ve Beverly Hills, Kaliforniya'da büyüyen Nasser adında bir erkek kardeşi var.

Alfallah son yıllarda yüksek profilli ilişkileri nedeniyle manşetlere çıktı fakat ailesinde bunu yapan tek kişi o değil. Remi daha önce 2013 yılında Michael Jackson'ın oğlu Prince ile ilişkilendirilmişti.

Güney Kaliforniya Üniversitesi Sinematik Sanat Okulu'ndan mezun olan Alfallah, eğitimine Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta devam ederek film/TV yapımcılığı alanında yüksek lisans derecesi aldı.

2018'de, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde evini Greek Row'a geri döndürmeye çalışan bir kardeşlik başkanını konu alan Brosa Nostra adlı bir TV kısa filminin yapımcılığını üstlendi. Mezun olduktan sonra La Petite Mort adlı kısa filmin yapımcılığını üstlendi.

IMDb biyografisine göre, yakın zamanda Pacino, Charlie Heaton, Diana Silvers ve Patrick Schwarzenegger'in rol aldığı Billy Knight'ın yönetici yapımcılığını üstlendi.

NOOR ALFALLAH VE AL PACINO İLİŞKİSİ

Alfallah ve Pacino'nun ilk bebeklerini Mayıs 2023'te beklediklerini doğrulandı. Ertesi ay, çiftin temsilcisi PEOPLE'a ilk çocuklarının, Roman Pacino'nun doğduğunu doğruladı.

Al Pacino çocuğunun babası olduğunu kabul etti. Fakat hamilelelik haberleri ilk kez medyanın gündemine düştüğünde Al Pacino'nun DNA testi istediği iddaları gündeme gelmişti. Daily Mail'in haberine göre, Al Pacino'nun, bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia ettiği, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği öne sürülmüştü.



Birçok rapora göre Alfallah, Roman'ın fiziksel velayeti için başvuruda bulundu. The Blast tarafından Eylül 2023'te elde edilen yasal belgelerde Alfallah, aktörün bebeklerini "makul bir şekilde ziyaret etmesini" talep etti.