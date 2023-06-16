Al Pacino 83 yaşında baba oldu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:08

ABD’li Hollywood yıldızı Al Pacino, dördüncü kez baba oldu.

83 yaşında bir kez daha baba olan Al Pacino, 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’tan olan oğluna "Roman" adını verdi.

Pacino'nun, 1997-2003 yılları ararasında birlikte olduğu Beverly D'Angelo'dan "Anton" ve "Olivia" adında 22 yaşında ikizleri ile oyuncu koçu Jan Tarrant’tan 33 yaşında "Julie Marie" isminde kızı var.

Pacino, dördüncü çocuğunun annesi Noor Alfallah'tan DNA testi yaptırmasını istemiş, Alfallah'ın bu talebi kabul etmesi üzerine tekrar baba olacağını öğrenmişti.

Alfallah, Pacino'dan önce The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ve milyarder Nicolas Berggruen ile birliktelik yaşamıştı.