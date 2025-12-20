Alaçam'da hasat kar altında devam ediyor: Üretim 8 ay sürüyor...

İlçeye bağlı 1100 rakımlı Vicikler Mahallesi'nde örtü altı çilek üretimi yapan üreticilerin ürünleri karla kaplandı.

Bölgede etkili olan kar yağışına rağmen üreticiler çilek hasadını sürdürdü.

Vicikler Mahallesi'nde çilek üretimiyle uğraşan İlhan Güngör, AA muhabirine, ilçede 2019 yılında bir dönümlük alanda başladıkları çilek üretiminde bugün yaklaşık 50 dönüm çilek bahçesine ulaştıklarını belirtti.

Bölgede çileğin artık önemli bir tarımsal ürün haline geldiğine işaret eden Güngör, "Hava şartları zor olsa da yılda 6-8 ay çilek üretebiliyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Üretim arttıkça talep de artıyor." dedi.

Çilek üretiminde hiçbir kimyasal ya da koruyucu madde kullanmadıklarını vurgulayan Güngör, "Soğuk havalarda çilek tam kızarmasa da aroması ve tadı oldukça güçlü. Kar altında dahi sadece bitkiyi koruyarak, doğal yöntemlerle üretim yapılabildiğini gösterdik." ifadelerini kullandı.

Üreticilere verilen desteklere de değinen Güngör, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesinin de katkılarının çok önemli olduğunu belirtti.