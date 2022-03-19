Alain Delon, ötanazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı
Fransız film yıldızı Alain Delon, sakat bir yaşlı adam olmak ve hastalıktan muzdarip olmak istemediğini ifade ederek; ötanazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı. Ünlü yıldızın bu açıklamaları, dünya basınında gündem oldu.
Fotoğraf: AFP
Ünlü film yıldızı Alain Delon, hastalıklarla boğuşmak istemediğini ötanazi istediğini söyledi.
Le Point'in aktardığına göre yıldız Alain Delon "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" diyerek ötanazi istedi.
Delon, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var" dedi.
NTV'de yer alan habere göre; 1957'den beri oyunculuk yapan ünlü aktör, 2002 yılında geçirdiği ağır depresyon sırasında bir kez intihar girişiminde bulunmuştu.
ÖTENAZİ NEDİR?
ötanazi, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış, dayanılmaz acılar yaşayan bir kişinin yaşamının izni ve isteği ile sona erdirilmesi olarak tanımlanıyor.
Sinemalara da konu olan ötanazi, 2005 yapımı 'İçimdeki Deniz' filminde de işlendi. Javier Bardem'in başrolünde oynadığı filmde 30 yıldır yatağa bağlı yaşam süren bir adamın hayatının son dönemi anlatılıyor.
ötanazi Türkiye dahil birçok ülkede yasal değil. Hekim destekli intihar ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasal.
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