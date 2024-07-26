Alan yarışmasında büyük ödül! Tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:15

Güncelleme: 26.07.2024 - 18:09

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV'nin yeni yarışması Alan'a, 15 yarışmacı ve 15 kategori ile başlandı. Dün akşam 7. bölümüyle ekrana gelen yarışmada büyük ödül heyecanı yaşandı.

Haftalardır süren yarışmada Begüm ve Bartu son ikiye kaldı. İkili Özel Günler–Haftalar kategorisinde mücadele etti.

Günleri bilemeyen Bartu peş peşe yanlış cevaplar verirken 45 saniyelik düello boyunca sadece bir cevap veren Begüm şampiyon oldu.

GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Süre bittikten sonra ödülü kazandığına inanmakta güçlük çeken Begüm gözyaşlarına hâkim olamadı.

Düello sonunda Bartu'ya bilemediği günleri peş peşe söyleyen Kaynarca "Begüm'ün hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece 'Bildiğim 1 milyon geliyor' dedi ve gerçekten geldi" dedi.