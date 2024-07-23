Pressure filminde Andrew Scott'a Oscar ödüllü oyuncu eşlik edecek...
Pressure filminin başrol oyuncuları belli oldu. Filmde başrolde BAFTA ödüllü Andrew Scott ve Oscar ödüllü Brendan Fraser yer alacak.
Oscar ödüllü Brendan Fraser yakında gösterime girecek olan filmi Pressure'da Yüksek Müttefik Komutanı Dwight D. Eisenhower'ı canlandıracak.
Fraser, filmde BAFTA ödüllü Andrew Scott'a katıldı.
All of Us Strangers ve Ripley'in yıldızı Scott'ın, hava koşulları hakkında Eisenhower'ı bilgilendirmekle görevli Britanya Meteoroloji Şefi James Stagg'ı canlandıracak.
Çekimlerine Eylül ayında İngiltere'de başlanacak olan Pressure'ı Anthony Maras (Hotel Mumbai) yönetecek.
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