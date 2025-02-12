Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:56

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:56

Alaylı kelimesi, Türkçede köklü bir geçmişe sahip olup, özellikle eski dönemlerde daha yaygın kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Ancak günümüzde de anlamını ve kullanımını koruyan bu kelime, hala birçok bağlamda karşımıza çıkmaktadır. Peki, alaylı ne demek? Alaylı kelimesi ne anlama geliyor? Alaylı kime denir? İşte, ayrıntılar...

ALAYLI NE DEMEK?

Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay

Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı. buna benzer anlamlı bir metin yazar mısın

ALAYLI KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Alaylı kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre farklı anlamlarıyla karşımıza çıkmaktadır.

Askeri alanda, erlikten gelen ve herhangi bir askeri okul eğitimi almadan rütbe kazanarak yükselen subay anlamında kullanılır.

Günlük hayatta ise herhangi bir akademik eğitim almadan, kendi çabalarıyla bir meslekte veya alanda uzmanlaşmış kişiler için tercih edilen bir terimdir.

Bu bağlamda, alaylı kelimesi hem askeri terminolojide hem de genel kullanımda yer alan köklü sözcüklerden biridir.

ALAYLI KİME DENİR?

Alaylı kelimesi, genellikle askeri alanda eğitim almadan, erlikten yetişerek rütbe kazanan subaylar için kullanılır. Günümüzde de bu anlamını koruyarak, daha çok askeri terim olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, herhangi bir akademik eğitim almadan kendi çabasıyla belirli bir alanda uzmanlaşan kişiler için de kullanılmaktadır. Bu yönüyle hem askeri hem de günlük yaşamda yer bulan köklü bir sözcüktür.