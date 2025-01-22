Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:28

Güncelleme: 22.01.2025 - 16:28

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir süredir tadilat çalışmalarının devam ettiği Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Okulumuzun yeniden faaliyet göstermesi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza dair son derece iyimserim. Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz" dedi. Peki, Ruhban nedir? Ruhban sınıfı ne demek?

Ruhban nedir?

Ruhban terimi, dinî bir sınıfı ifade eder ve genellikle bir dini topluluğun ruhani liderlerinden, rahiplerden veya keşişlerden oluşan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Ruhban sınıfı ne demek?

Ruhban Sınıfı ise, toplumda dini hizmetlerde bulunan ve dini yönetimi üstlenen kişilerden oluşan bir sınıfı ifade eder. Bu sınıf, genellikle dinî kurumlarda ve tapınaklarda görev yapan rahipler, papazlar, keşişler gibi dini otoritelerden meydana gelir. Ruhban sınıfı, dinî ritüelleri yönetir, öğretiyi yayar, ibadetleri düzenler ve toplumun dini yönünü denetler.

Ruhban sınıfının özellikleri şunlardır:

Dini Görevler: Ruhban sınıfı, dini kuralları uygular, dini eğitim verir ve toplumu manevi açıdan yönlendirir.

Toplumdaki Rol: Toplumun manevi ihtiyaçlarına hizmet eder. Aynı zamanda dini öğretilerin aktarılmasını sağlar.

Maddi ve Manevi Ayrım: Bazı toplumlarda ruhban sınıfı, diğer sınıflardan manevi üstünlük taşıyabilir. Bazen dini sınıf, sosyal statü ve güç bakımından da önemli olabilir.

Keşişlik ve Rahiplik: Bazı dini geleneklerde ruhban sınıfı, celibata (bekarlığa) bağlı olarak rahipler veya keşişler tarafından oluşturulabilir.