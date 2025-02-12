Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:30

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:30

Fransızca kökenli Deja Vu terimi, “zaten görüldü” anlamına gelir ve kişinin bir anı daha önce yaşamış gibi hissetmesine neden olur. Peki, Deja vu nedir? Deja vu anlamı nedir? Deja vu ne demek?

DEJA VU NEDİR?

Deja vu, kişinin o an yaşadığı bir durumu veya ortamı önceden yaşamış gibi hissetmesi durumudur. Ancak kişi, bu anıyı daha önce yaşadığına dair kesin bir kanıt bulamaz. Genellikle birkaç saniye süren bu his, anıların hatalı şekilde işlenmesiyle bağlantılıdır.

DEJA VU’NUN BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Uzmanlar, deja vu’nun birkaç farklı nedeni olabileceğini öne sürüyor:

Beynin Bellek İşleme Hatası: Hafızamız bazen kısa süreli anıları uzun süreli bellekle karıştırabilir. Bu durum, bir olayın daha önce yaşanmış gibi hissettirilmesine yol açabilir.

Bilinçaltındaki Hatıralar: Bazen daha önce farkında olmadan gördüğümüz bir sahne veya anı, bilinçaltımızda kalabilir ve deja vu anında ortaya çıkabilir.

Beynin Çift İşleme Sistemi: Beyin, bilgiyi iki farklı sistemle işler. Eğer bu sistemlerden biri diğerinden daha hızlı çalışırsa, kişi aynı anı iki kez yaşıyormuş gibi hissedebilir.

KİMLER DAHA SIK DEJA VU YAŞAR?

Gençler ve yetişkinler deja vu’yu daha sık deneyimler.

Yorgunluk ve stres deja vu’nun daha sık yaşanmasına neden olabilir.

Beyin aktiviteleriyle ilgili bazı durumlar, özellikle epilepsi hastalarında, deja vu hissinin daha yoğun yaşanmasına yol açabilir.