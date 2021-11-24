Albert Einstein'ın not defteri 13 milyon dolara satıldı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:53

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'a ait elyazması, Fransa'nın başkenti Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada alıcı buldu.

NTV'nin aktardığı habere göre, yarısı Einstein tarafından yazılmış 54 sayfalık defter, navigasyon gibi teknolojilerin temelini atan teoriye dair notlar içeren iki dökümandan biri olma özelliğini taşıyor.

Mayıs ayında, Einstein'ın ünlü E=mc² denkleminden bahsettiği mektup, yaklaşık bir milyon euroya satılmıştı.

Einstein'ın, 1915'te yayınlanan genel görelilik kuramı, modern fizikte devrim yarattı ve günümüze kadar geçerliliğini korudu.

ALBERT EİNSTEİN KİMDİR?

Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren fizikçi, bilim insanı olarak tarihe geçti. Fotoelektrik etki çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazandı. Einstein 76 yaşındayken New Jersey Amerika'da öldü.