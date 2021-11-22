Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:03

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'in bir el yazması açık artırmayla satışa çıkıyor.

El yazmasının görelilik teorisinin ön hazırlıklarını içerdiği belirtiliyor. Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon euroya alıcı bulması bekleniyor.

EN DEĞERLİ EİNSTEİN EL YAZMASI



NTV’nin aktardığına göre, müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.

El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti.