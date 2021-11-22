Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor
Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makale satışa çıkıyor. Fransa'da düzenlenecek olan müzayedede tarihi eser niteliğindeki el yazmasına 2-3 milyon euro ödenmesi bekleniyor.
Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'in bir el yazması açık artırmayla satışa çıkıyor.
El yazmasının görelilik teorisinin ön hazırlıklarını içerdiği belirtiliyor. Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon euroya alıcı bulması bekleniyor.
EN DEĞERLİ EİNSTEİN EL YAZMASI
NTV’nin aktardığına göre, müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.
El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti.
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