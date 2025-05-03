Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:23

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

3 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.03 08:45:30 .- 1.4.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.03 07:59:48- 3.0.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2025.05.03 07:33:57- 1.5.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI)

2025.05.03 06:58:04.- 1.9.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.05.03 06:35:59 .- 1.5.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.03 06:34:04 - 1.6.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.05.03 06:04:53 - 1.3.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.03 06:03:53 .- 1.3.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.03 06:03:33 - 1.7.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.03 05:58:14 .- 3.0.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.05.03 05:34:50 .- 1.3.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.03 05:39:01 .- 1.7.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2025.05.03 05:36:14 .- 3.1.- YUNANISTAN