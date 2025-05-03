Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mayıs 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 3 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

3 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.03 08:45:30  .-  1.4.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

2025.05.03 07:59:48-  3.0.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)   

2025.05.03 07:33:57-  1.5.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)          

2025.05.03 06:58:04.-  1.9.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)   

2025.05.03 06:35:59  .-  1.5.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)         

2025.05.03 06:34:04 -  1.6.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 

2025.05.03 06:04:53 -  1.3.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

2025.05.03 06:03:53 .-  1.3.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

2025.05.03 06:03:33 -  1.7.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

2025.05.03 05:58:14 .-  3.0.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)      

2025.05.03 05:34:50  .-  1.3.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

2025.05.03 05:39:01  .-  1.7.-   FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)  

2025.05.03 05:36:14  .-  3.1.-   YUNANISTAN                      


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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