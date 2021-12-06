Alec Baldwin olayındaki savcı ilk kez konuştu: 'Setteki kimse temize çıkmadı'
Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in sette, Rust filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmasının ardından konuşan savcı Mary Carmack, "Setteki kimse temize çıkmadı" dedi. Açıklamada 'Bazı kişilerin Rust setindeki eylemleri veya eylemsizliklerinden dolayı suçlu bulunabileceği' bilgisi de yer aldı.
Alec Baldwin'in Western filmi Rust'ın setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olması, dünya gündemindeki yerini koruyor.
Son olarak olayı araştıran Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten konuyla ilgili konuştu.
NTV'de yer alan habere göre; Savcı Altwies, Baldwin dahil setteki kimsenin temize çıkmadığının altını çizerek soruşturma tamamlandığında herhangi bir kişinin hakim karşısına çıkabileceğini belirtti.
BAZI KİŞİLER SUÇLU BULUNABİLİR
Yayınlanan yazılı açıklamada 'Bazı kişilerin Rust setindeki eylemleri veya eylemsizliklerinden dolayı suçlu bulunabileceği' bilgisi yer aldı.
Altwies'in bu sözleri Baldwin'in ABC'deki röportajında kullandığı ifadelere cevap olarak yorumlandı.
Bu davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell ise olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı. Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.
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