Set çalışanını vuran Alec Baldwin: 'Kariyerim bitebilir'

03 Aralık 2021 Cuma, 11:39

Ekim ayında Rust filminin çekimi sırasında görüntü yönetmenini vurarak öldüren Alec Baldwin yaşanan bu olayın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Yapımcısı olduğu Rust filminin çekimi sırasında 42 yaşındaki Halyna Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı yaralayan Baldwin, ilk kez röportaj verdi.

ABC’ye konuşan Alec Baldwin, olayda “tetiği çekmediğini” savunurken, “Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem” dedi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; röportaj sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Baldwin, “Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem” dedi.63 yaşındaki aktör, “Biri o silaha gerçek mermi koydu. Biliyorum ki o kişi ben değilim” ifadelerinde bulundu.

‘TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM’

Alec Baldwin, Hutchins’in ölümüyle sonlanan anlara ilişkin şunları anlattı:

“Beni yönlendiriyor, silahı nasıl tutmam gerektiğini gösteriyordu. Silahımı tutma istediği şekilde tutuyordum."

Baldwin çekim için silahın horozunu kaldırdığını ama tetiği çekmediğini savundu:

“Tetik çekili değildi. Ben tetiği çekmedim. Ben horozu kaldırdım. ‘Görebiliyor musun, Görebiliyor musun?’ dedim. Baldwin, “Sonra horozu bıraktım ve silah patladı” dedi.

‘KARİYERİM BİTEBİLİR AMA UMRUMDA DEĞİL’

Baldwin, bu olay nedeniyle oyunculuk kariyerinin bitebileceğini, “bunun umurunda olmadığını” da söyledi.

ABC News’da yayımlanan röportajla ilgili programın sunucusu George Stephanopoulos 80 dakika süren söyleşinin, 20 yıllık kariyerindeki “en yoğun” tecrübe olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olaydan sonra kamuoyuna yansıyan haberlerde Baldwin, silahın kuru sıkı olduğunu düşündüğünü açıklamış ve silahı yönetmen yardımcısı Dave Halls'un inceleyip verdiğini dile getirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.