Set çalışanını vuran Alec Baldwin: 'Kariyerim bitebilir'
Film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayla ilgili ilk röportajını veren Alec Baldwin, oyunculuk kariyerinin bitmiş olabileceğini itiraf etti. Baldwin, olayda 'tetiği çekmediğini' savunurken, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" dedi.
Ekim ayında Rust filminin çekimi sırasında görüntü yönetmenini vurarak öldüren Alec Baldwin yaşanan bu olayın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Yapımcısı olduğu Rust filminin çekimi sırasında 42 yaşındaki Halyna Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı yaralayan Baldwin, ilk kez röportaj verdi.
ABC’ye konuşan Alec Baldwin, olayda “tetiği çekmediğini” savunurken, “Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem” dedi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre; röportaj sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Baldwin, “Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem” dedi.63 yaşındaki aktör, “Biri o silaha gerçek mermi koydu. Biliyorum ki o kişi ben değilim” ifadelerinde bulundu.
‘TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM’
Alec Baldwin, Hutchins’in ölümüyle sonlanan anlara ilişkin şunları anlattı:
“Beni yönlendiriyor, silahı nasıl tutmam gerektiğini gösteriyordu. Silahımı tutma istediği şekilde tutuyordum."
Baldwin çekim için silahın horozunu kaldırdığını ama tetiği çekmediğini savundu:
“Tetik çekili değildi. Ben tetiği çekmedim. Ben horozu kaldırdım. ‘Görebiliyor musun, Görebiliyor musun?’ dedim. Baldwin, “Sonra horozu bıraktım ve silah patladı” dedi.
‘KARİYERİM BİTEBİLİR AMA UMRUMDA DEĞİL’
Baldwin, bu olay nedeniyle oyunculuk kariyerinin bitebileceğini, “bunun umurunda olmadığını” da söyledi.
ABC News’da yayımlanan röportajla ilgili programın sunucusu George Stephanopoulos 80 dakika süren söyleşinin, 20 yıllık kariyerindeki “en yoğun” tecrübe olduğunu söyledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yaşanan olaydan sonra kamuoyuna yansıyan haberlerde Baldwin, silahın kuru sıkı olduğunu düşündüğünü açıklamış ve silahı yönetmen yardımcısı Dave Halls'un inceleyip verdiğini dile getirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Bir zam da sigaraya
- Doların düşeceği tarihi açıkladı