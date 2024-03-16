Alev'den Pembe'ye şok yaratan sözler: 'Darbe öyle yapılmaz böyle yapılır'

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Alev, Pembe ve ailesine şok yaşattı. Çocuğu doğurmak isteyen Alev'in kararı herkesi şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 00:07
Alev'den Pembe'ye şok yaratan sözler: 'Darbe öyle yapılmaz böyle yapılır'
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Show'un sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 55. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümü sosyal medyayı salladı. Alev'in Pembe'ye sözleri Fatih, Mustafa, Nilay ve Apo'yu çok şaşırttı. 

"DARBE ÖYLE YAPILMAZ BÖYLE YAPILIR"

Geçtiğimiz haftalarda Alev'in hamile oluşunun öğrenilmesi evde büyük bir karmaşaya neden olmuştu. Alev'in çocuğu doğuracağını öğrenen Pembe bunu engellemek için çeşitli yollara başvurmuştu. Buna dayanamayan Alev en sonunda kendini Ünal ailesinin evine attı. 

Abdullah ve Pembe'nin çocuklarının yanında Alev kardeşlerinin geldiğini söyledi:

"Kardeşinizin hayatı tehlikede, o yüzden artık cicianneniz olarak burdayım."

Pembe'nin yaşadığı şok üzerine ise Alev bu sefer de "Darbe öyle yapılmaz böyle yapılır." dedi. Bu şekilde biten bölümün ardından hafatya cuma günü yeni bölüm ekranlardaki yerini alacak...

 


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