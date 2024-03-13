Hayranlarını üzecek haber geldi: Kızılcık Şerbeti'nde iki flaş ayrılık
Cuma akşamlarına damgasını vuran Show TV'de gösterilen Kızılcık Şerbeti dizisinde bu hafta iki ayrılık birden yaşanıyor.
Kızılcık Şerbeti’nin cuma akşamı ekrana gelecek bölümü iple çekilirken dizi cephesinden iki ayrılık haberi geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi canlandıran yetenekli genç yıldız Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek.
İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği belirtildi. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi.
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