Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...

Gold Film imzalı "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosunda büyük değişiklikler yaşanıyor. İki isim kadrodan ayrılırken diziye sürpriz bir transfer yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 22:53
Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...
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Show'un sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Reyting rekortmeni dizide Sıla Türkoğlu'nun partneri olarak bir isim katılırken kadronun sevilen isimlerinden iki kişi diziden ayrılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ertuğrul rolünde olan Kayra Şenocak ve Ertuğrul'un kızı Mihri karakterini canlandıran Gizem Yanık diziden ayrılacak. Bu iki tecrübeli isim kadrodan ayrılırken deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, diziye dahil olacak ve Sıla Türkoğlu'nun partneri olarak izleyicinin karşısına çıkacak.



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