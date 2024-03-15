Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...

Yayınlanma: 15.03.2024 - 22:53

Güncelleme: 15.03.2024 - 22:53

Show'un sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Reyting rekortmeni dizide Sıla Türkoğlu'nun partneri olarak bir isim katılırken kadronun sevilen isimlerinden iki kişi diziden ayrılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ertuğrul rolünde olan Kayra Şenocak ve Ertuğrul'un kızı Mihri karakterini canlandıran Gizem Yanık diziden ayrılacak. Bu iki tecrübeli isim kadrodan ayrılırken deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, diziye dahil olacak ve Sıla Türkoğlu'nun partneri olarak izleyicinin karşısına çıkacak.



