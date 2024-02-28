Aleyna Dalveren kim, kaç yaşında, nereli? Aleyna Dalveren'in mesleği ne, neden tutuklandı?

Aleyna Dalveren'in yaşamı merak ediliyor. Aleyna Dalveren'inkim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aleyna Dalveren kim, kaç yaşında, nereli? Aleyna Dalveren'in mesleği ne, neden tutuklandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:26
Aleyna Dalveren kim, kaç yaşında, nereli? Aleyna Dalveren'in mesleği ne, neden tutuklandı?
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Dalveren'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Aleyna Dalveren'in kaç yaşında ve nereli olduğu, neden tutuklandığı araştırılıyor. Peki, Aleyna Dalveren kim, kaç yaşında, nereli? Aleyna Dalveren'in mesleği ne, neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Aleyna Dalveren İstanbul'da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Aleyna Dalveren Arka Sokaklar ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde oynadı. Sosyal medyadaki paylaşımları ile dikkat çeken Aleyna Dalveren Hastam Çok ve Havam Yerinde isimli iki şarkı yayımladı.

ALEYNA DALVEREN NEDEN TUTUKLANDI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığını tespit etmişti. Fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe’de gözaltına alındı.


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