Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:01

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:01

Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekilleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor'un yeni yarışmacısının Aleyna Kalaycıoğlu olduğunu duyurdu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu şarkıları neler?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.