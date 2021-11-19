Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kendisine gelen mesajı ifşa etti: "Bunlar kadın katili"
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kendisine gelen taciz mesajını takipçileriyle paylaştı. Öztel, "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" diyerek tepki gösterdi. Aleyna Tilki de geçtiğimiz günlerde cinsel istismara maruz bırakıldığını açıklamıştı.
Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve tatilden fotoğraflar paylaşan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel (43), kendisine gelen taciz ve hakaret dolu mesajı ifşa ederek "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.
"BUNLAR KADIN KATİLİ"
Öztel daha sonra ise "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" yorumunda bulundu.
ALEYNA TİLKİ'DEN ELMALI DAVASI TEPKİSİ
Antalya’nın Finike ilçesinde, 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Antalya'nın Elmalı ilçesinde görülen davada 3 sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki ise kendisinin de cinsel istismara maruz bırakıldığını söylemişti.
Tilki, "Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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