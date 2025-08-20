Aleyna Tilki daha fazla dayanamadı, isyan etti: 'Halk gerçeği biliyor'

Şarkıcı Aleyna Tilki, ilk albümünün yayınlanmasına günler kala yapılan bir paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Şarkıcı, bir haber sayfasının "Aleyna Tilki'nin 'Uzay' şarkısı YouTube'da 4 günde sadece 30 bin görüntüleme aldı" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Aleyna Tilki, paylaşımında, "Çok havalı bir haber ya. Bence akıllılara çok şey anlatıyor. Şarkı çıktığında bir kişi haber yapmadı, sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.

'BİR SÜRE SONRA YALAN HABER OLACAK'

Söz konusu gönderinin şarkısının dinlenmesini artıracağını işaret eden şarkıcı, "Bu haber yalan haber değil ama bir süre sonra yalan olacak bir haber. Ben bu şarkıları yazmaya adandım ve müziğime çok güveniyorum. Üç güne de ilk albümüm Kırlar çıkıyor. Her zaman şarkılarıma ruhunuzla sahip çıktınız. Biliyorum. Sizi seviyorum" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

İşte o paylaşım...