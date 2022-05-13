Aleyna Tilki ve Demet Akalın tartışması büyüyor: 'Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim'
Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın sosyal medya hesabı üzerinden Aleyna Tilkiye yaptığı göndermeye, Tilki’den yanıt geldi. “Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim” şeklinde paylaşım yapan Tilki, "Takipçilerimden özür dilerim" dedi.
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında, Demet Akalın’ın Kulüp şarkısıyla eğlenen taraftarların görünütülerinin FIFA’nın resmi hesabı üzerinden paylaşılması gündem olmuştu.
Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden gönderme yapan Akalın, “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış” ifadelerini kullandı.
TİLKİ’DEN YANIT GECİKMEDİ
Tilki, Akalın'a Twitter'dan yanıt verdi. Genç şarkıcı, sosyal medya hesabından “Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL’in sayfasından ilk ingilizce roportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok” paylaşımını yaptı.
Paylaşımlarıyla çok konuşulan Akalın ise “Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FİFA’ya söyleriz seni de paylaşır” dedi.
"SEVİYENİN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMELİYDİM"
Demet Akalın’ın cevabı üzerine Tilki, “Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa,yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine,onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim” ifadelerini kullandı.
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