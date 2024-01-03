Aleyna Tilki 'Korkmuyorum' deyip başına gelenleri sıraladı: Cüneyt Özdemir'in yanıtı gündem oldu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:45

Güncelleme: 03.01.2024 - 15:45

Bir süre önce sosyal medya hesabından "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" açıklaması yapan Aleyna Tilki, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuk olan Tilki "Korkmuyorum" dedi başına gelenleri sıraladı. Cüneyt Özdemir "Savaş muhabirliği yaptım bu kadar tehlike atlatmadım" yanıtıyla olay oldu.

BU YIL 5 KONSER VERDİ

Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'a konuk olan Aleyna Tilki, uzun süredir işlerinin engellendiğini söyledi. Yılbaşı özel programında konuşan Aleyna Tilki bu yıl 5 konser verdiğini açıkladı.

"KAÇ KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"



Özdemir "Sektörel bir sıkıntı yaşıyorsun en az 100 konser vermen lazım" deyince Tilki şunları söyledi:

"Sektörel bir baskı var, benim küfrümü üstüne alınanlar bile piyon. Birileri benim sahne yapmamı istemiyor. Sektörü domine eden insanlar, başka sanatçıları da kayırmak için ben açıkçası... Çok canımı sıkarlarsa başıma nelerin geldiğini de anlatacağım, kaç kere ölümden döndüm, sahnede hiç kimse canımı umursamadı, beni bir çöp gibi ortaya attılar."

CÜNEYT ÖZDEMİR DAHA FAZLA DAYANAMADI

Tilki ölüm tehdidi aldığını ifade ederek, "Ben konuştuğum için bana korku vermeye çalışıyorlar, ben korkmuyorum, konserimde bomba da patladı, prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı... Canımı ortaya atıp çıkardılar saatlerce uykusuz çalıştım" dedi.

O sırada Cüneyt Özdemir kendini tutamayarak güldü ve "Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya" duygularını ifade etti.