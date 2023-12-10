Menajeri ilk kez konuştu: 'Aleyna Tilki kendi kendisinin katili'
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin, "Beni sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar, ölmemi istiyorlar" açıklaması sonrası menajeri Haluk Şentürk sessizliğini bozdu. Şentürk, "Çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum. Aleyna kendi kendisinin katili" dedi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin menajeri Haluk Şentürk,
Tilki'nin açıklamaları sonrası konuştu.
Müge Dağıstanlı'ya sözlerin hedefinde kendisinin olduğunu
ifade eden Şentürk, "Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için
rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi
başladı. Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini
yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması
için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum. Ne
ben, ne de çalıştığım sanatçılar onun önünü kesmek, işini bozmak için çaba ya
da vakit harcayamayız" dedi.
“KENDİ KENDİSİNİN KATİLİ”
"Suçlama, küfür ve el hareketi cahilliğinden!"
ifadelerini kullanarak Tilki'nin çok özel bir yetenek olduğunu söyleyen
Şentürk, "Kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına,
mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. Bu ülkenin yapısına saygı duyacak.
Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi
istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şarkı söylemesinin engellenmeye çalışıldığını belirterek sektöre ve organizatörlere isyan etmişti. Tilki, mesajında "Beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Bahçeli'den sert sözler
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- 'Cumhuriyet düşmanı, ağalık yanlısı, hilafetçi...'
- Patronlar satıyor!
- Bize ‘intihar etti’ dediler...