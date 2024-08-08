Aleyna Tilki siber saldırının kurbanı oldu: Kişisel verilerini paylaşmakla tehdit ettiler!

Aleyna Tilki siber saldırıya uğradı. Şarkıcının kişisel bilgilerini ele geçirip bunları 3'üncü kişilerle paylaşmakla tehdit eden saldırganın 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:23
Aleyna Tilki siber saldırının kurbanı oldu: Kişisel verilerini paylaşmakla tehdit ettiler!
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, siber saldırganların yeni hedefi oldu. Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, T.C. kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisi, İ.Y. adlı bir kişi tarafından ele geçirildi ve Tilki'nin babası ile asistanına iletildi.

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, Tilki'nin avukatı, dilekçesinde ünlü şarkıcının tüm Türkiye tarafından tanınıp takdir edilen bir sanatçı olduğunu ve kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini belirtti. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Organize olduğu düşünülen bir örgüt tarafından kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve maddi menfaat elde etme amacıyla Tilki ve ailesi bilgilerin ifşasıyla tehdit edilmektedir."

Savcılık soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İ.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu fakat çalındığını öne sürdü.


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