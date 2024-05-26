Aleyna Tilki ünlü olmanın zorluklarını açıkladı: 'Amerika'da bile rahat edemedim'

Genç şarkıcı Aleyna Tilki yaptığı açıklamada, ünlü olmanın bedelini ödediğini söyleyerek nelerden vazgeçtiğini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 19:06
Aleyna Tilki ünlü olmanın zorluklarını açıkladı: 'Amerika'da bile rahat edemedim'
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Son zamanlarda kamuoyunda sık görünmeyen Aleyna Tilki, bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini açıkladı.

Tilki “Ben çocuk olmayarak bedelini ödedim. Erkek arkadaşım olmadı, elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekanda kimse beni çekmeden eğlenemedim. Amerika’da bile rahat edemedim ünümden dolayı. Bu yüzden çocuksuluğuma duyduğum özlemi şarkılarıma yansıtıyorum. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Ama masumiyetim bakirdir” diye konuştu.

"ÇOCUK DEĞİLİM ARTIK"

"Çocuksuluğumu şarkılarımda yansıtıyorum" diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:

"Albümümün adını açıklayabilirim böylelikle, 'Kırlar' olacak. O çocukluğa, temizliğe ve masumiyete duyulan özlemden dolayı böyle bir isim tercih ettim. 5-6 yaşında kırların içinde koştuğum çocukluğuma duyduğum özlemi yansıtıyor bu isim. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir."


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