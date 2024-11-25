Ali Atay isyan etti: Ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:13

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:17

Oyuncu, senarist ve yönetmen Ali Atay, Fatih Altaylı’nın programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.



Atay, ülke genelinde yaşanan felaketler sonrası ünlü isimlerin hedef haline getirilmesine tepki gösterdi ve dayanışma sürecindeki beklentileri eleştirdi.

Atay, yaşadığı bir anıyı paylaşarak, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Eşim Hazal Kaya’nın karnı burnunda, biz arabayı hazırlıyoruz, Maraş’a gideceğiz yardıma. Karım telefonda 'vinç ayarlayabilir miyiz?' diyor. 'Bir dakika' dedim, benim karım doğuruyor” ifadelerini kullandı.





Felaketler karşısında bireylerden beklenen dayanışmanın manipülasyon boyutuna ulaştığını savunan Atay, şunları ekledi:



"Tamam, deprem oldu ve hepimiz acıyı paylaştık ama biz neden bunu yapıyoruz? Sabah 4, diğer çocuğum yukarıda uyuyor. Biz elimizde kovalarla ormana falan… Neden bu manipülasyona kapıldık?"

Atay’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



Bazı kullanıcılar Atay’a destek vererek bu yükümlülüklerin profesyonel birimlerde olması gerektiğini savunurken, bazıları ise dayanışmayı manipülasyon olarak nitelendirmesini eleştirdi.