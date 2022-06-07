Ali Kırca kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kırca'nın son hali
Türk televizyonlarının ünlü haber spikerlerinden Ali Kırca, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Ali Kırca'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ali Kırca kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ali Kırca, 1948 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Aslen Afyonkarahisarlı'dır. 1963 yılında İstanbul'a yerleşen Kırca, Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1969 yılında bir deniz teğmeni iken yayınladığı bir bildiri nedeniyle ordu ile ilişkisi kesildi. Aralarında Kırca ve Sarp Kuray'ın da bulunduğu 83 ordu mensubu, 12 Mart'ta sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı. Solmazer Davası'ndan ötürü idamı istendi.
Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. Henüz 17 yaşında medyaya ilgi duymaya başlayan Kırca, 1974 yılında TRT’de muhabir olarak mesleğe başladı.
TRT'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi.
Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da çalışan Kırca, daha sonra Show TV’ye geçti. 42 yaşında "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York‘ta hazırlayıp sundu. 1993 yılında Türkiye’ye döndü ve atv Haber Dairesi Başkanı oldu. 31 Ocak 1994'te Türkiye'nin ilk anchorman’i olarak atv Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Hemen arkasından 6 Şubat 1994'te yayına giren ve koordinatörlüğünü Feyzi Öktem'in yaptığı "Siyaset Meydanı" programını sunmaya başladı.
2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde atv ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçti. Star TV'den ayrılan Kırca TRT'ye geri döndü. 2002 yılında TRT'den ayrıldı. Daha sonra NTV ile anlaştı.
NTV'den de ayrılan Kırca, tekrar atv'de sunucu olarak göreve başlayan Ali Kırca, aynı zamanda Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına getirildi.
ATV'nin Çalık Grubu'na devredilmesinden sonra, kanalla yollarını ayırarak ekibiyle birlikte Show TV'ye geçmiştir. Show TV'ye TMSF el konulması ve Ciner Grubu'na satılmasının ardından Galatasaray TV'de medya iletişim direktörlüğü görevine getirilmiştir. Daha sonra buradan da ayrılarak emekli olup medya hayatını sonlandırdı.
ALİ KIRCA'NIN KİTAPLARI
700. Yılında Osmanlı
Altanlar Meydanda
Aşk
Azınlıklar Kaybolan Renkler
Barış Manço'ya Özlem
Susurluk Çarkı
Türkçe İbadet
1998, Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz
2000, Futbol Hayattır
2000, Hazan Mevsiminde Aşk
2001, Sedir Ağacının Kokusu
2012, Vakitsiz Şarkılar
2014, Öteki Bahçe
2015 "Dedemin Kırmızı Kamyonu"
ALİ KIRCA'NIN ALBÜMLERİ
-Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz
-Habersiz Türküler
-"Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" isimli parçayı seslendirdi
ALİ KIRCA'NIN SON HALİ
Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Ali Kırca, uzun süredir kameralardan uzakta yaşıyordu. Uzun süredir görünmeyen 73 yaşındaki Ali Kırca, yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Ali Kırca, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kırca'nın Türkiye'de haber sunuculuğu denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer aldığını söyledi. Kırca'ya nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karaca, "Samimi ziyareti ve sohbetiyle bizleri onurlandırdı" diye konuştu.
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