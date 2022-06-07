Ali Kırca kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kırca'nın son hali

07 Haziran 2022 Salı, 11:33

Ali Kırca, 1948 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Aslen Afyonkarahisarlı'dır. 1963 yılında İstanbul'a yerleşen Kırca, Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1969 yılında bir deniz teğmeni iken yayınladığı bir bildiri nedeniyle ordu ile ilişkisi kesildi. Aralarında Kırca ve Sarp Kuray'ın da bulunduğu 83 ordu mensubu, 12 Mart'ta sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı. Solmazer Davası'ndan ötürü idamı istendi.

Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. Henüz 17 yaşında medyaya ilgi duymaya başlayan Kırca, 1974 yılında TRT’de muhabir olarak mesleğe başladı.

TRT'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi.

Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da çalışan Kırca, daha sonra Show TV’ye geçti. 42 yaşında "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York‘ta hazırlayıp sundu. 1993 yılında Türkiye’ye döndü ve atv Haber Dairesi Başkanı oldu. 31 Ocak 1994'te Türkiye'nin ilk anchorman’i olarak atv Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Hemen arkasından 6 Şubat 1994'te yayına giren ve koordinatörlüğünü Feyzi Öktem'in yaptığı "Siyaset Meydanı" programını sunmaya başladı.

2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde atv ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçti. Star TV'den ayrılan Kırca TRT'ye geri döndü. 2002 yılında TRT'den ayrıldı. Daha sonra NTV ile anlaştı.

NTV'den de ayrılan Kırca, tekrar atv'de sunucu olarak göreve başlayan Ali Kırca, aynı zamanda Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına getirildi.

ATV'nin Çalık Grubu'na devredilmesinden sonra, kanalla yollarını ayırarak ekibiyle birlikte Show TV'ye geçmiştir. Show TV'ye TMSF el konulması ve Ciner Grubu'na satılmasının ardından Galatasaray TV'de medya iletişim direktörlüğü görevine getirilmiştir. Daha sonra buradan da ayrılarak emekli olup medya hayatını sonlandırdı.

ALİ KIRCA'NIN KİTAPLARI

700. Yılında Osmanlı

Altanlar Meydanda

Aşk

Azınlıklar Kaybolan Renkler

Barış Manço'ya Özlem

Susurluk Çarkı

Türkçe İbadet

1998, Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz

2000, Futbol Hayattır

2000, Hazan Mevsiminde Aşk

2001, Sedir Ağacının Kokusu

2012, Vakitsiz Şarkılar

2014, Öteki Bahçe

2015 "Dedemin Kırmızı Kamyonu"

ALİ KIRCA'NIN ALBÜMLERİ

-Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz

-Habersiz Türküler

-"Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" isimli parçayı seslendirdi

ALİ KIRCA'NIN SON HALİ

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Ali Kırca, uzun süredir kameralardan uzakta yaşıyordu. Uzun süredir görünmeyen 73 yaşındaki Ali Kırca, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Ali Kırca, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kırca'nın Türkiye'de haber sunuculuğu denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer aldığını söyledi. Kırca'ya nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karaca, "Samimi ziyareti ve sohbetiyle bizleri onurlandırdı" diye konuştu.