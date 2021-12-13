Ali Kırca’ya hırsızlık şoku
ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca’nın İstanbul'daki evine hırsız girdi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca’nın İstanbul, Kuruçeşme’deki evine hırsız girdi. Ali Kırca’nın evine giren hırsız ya da hırsızların yakalanması için polis inceleme başlattı.
Odatv’den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Ali Kırca, hırsızlık olayını doğrularken şehir dışında olduğunu da belirtti.
Ali Kırca’nın Kuruçeşme’deki evine dün gece giren hırsızlar, bir dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldı.
Hırsızlık olayının Ali Kırca’nın şehir dışında bulunduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Kırca, bugün İstanbul’a döneceğini ifade etti.
YILLAR ÖNCE VİLLASINA HIRSIZ GİRMİŞTİ
Ali Kırca’nın Bahçeşehir Badem Villaları’ndaki evine 2000 yılında da hırsız girmişti. Hırsızlık olayı yine Kırca’nın evde olmadığı sırada gerçekleşmişti. İki hırsız kapıyı açarak içeride bulunan eşyaların bir kısmını alarak kaçmıştı.
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