Oyunculuk performansının yanında özel hayatı da sosyal medyada çok tartışılan Ali Öner'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ali Öner kimdir? Ali Öner kaç yaşında, nereli? Ali Öner hangi yapımlarda rol aldı?

ALİ ÖNER KİMDİR?

Ali Öner, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece almayı başaran Ali Öner, tanınırlığını artırmıştır.

ALİ ÖNER HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Ali Öner oyuncu olarak ilk ciddi ekran deneyimini 2021 yılında TRT1’in ekranlarına gelen 15 Temmuz belgeseli Mahrem’de yaşamıştı. Aynı yıldan itibaren rol aldığı Teşkilat dizisinde Barış Dayı, 2022’de rol aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde Mete, O Kız dizisinde Doruk karakterini canlandırdı.

Ali Öner, son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterini canlandırıyor.