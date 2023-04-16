Ali Sunal'dan 'güzel günler' mesajı: Geliyor onlar geliyor

Güldür Güldür Show'a katılan küçük bir kız çocuğunun "Güzel günler nerede kaldı" demesi üzerine Ali Sunal "Geliyor onlar geliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:20
Ali Sunal'dan 'güzel günler' mesajı: Geliyor onlar geliyor
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Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show'un 330'uncu bölümü dün izleyicilerle buluştu. 

Yeni bölümde eline mikrofon alan Derin isimli kız çocuğu, annesi yardımıyla, "Güzel günler nerede kaldı" dedi.

Çocuğun 9 yaşında olduğunu öğrenen Sunal, "Geliyor onlar geliyor" dedi.

Ali Sunal ardından, "Bunu bir yere çekmeyin ha. Çocuk küçük, büyünce güzel günler görecek dedim ben" dedi.

Sunal'ın söylediğinin başka yere çekilmemesi konusundaki uyarısının ardından tüm salon güldü. 


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