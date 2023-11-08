Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:39

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:39

Oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin nikah tarihi belli oldu. Peki, Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nün ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yaptı. Dergi çekimleri ve reklamlarda roller almasının ardından oyunculuk kariyerine 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. Paramparça dizisinde Hazal rolünü üstlendi. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Bölük filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakterini oynadı. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı. Netflix dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı. 2021 yılında Maraşlı dizisinde Mahur karakterini canlandırdı.

ALİNA BOZ'UN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013 Cesur Hemşire

2014 Paramparça

2016 Dada Dandinista

2017 Sevda'nın Bahçesi

2017 Vatanım Sensin

2018-2019 Elimi Bırakma

2021 Maraşlı

2022 Bir Peri Masalı

İnternet dizi ve filmleri

2020-2021 Aşk 101

2022 Yılbaşı Gecesi

Sinema

2016 Kaçma Birader

2017 Bölük

2022 Babamın Öldüğü Gün