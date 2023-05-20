Alişan yine çileden çıktı! O yorumlara ateş püskürdü...

Yayınlanma: 20.05.2023 - 00:15

Güncelleme: 20.05.2023 - 00:15

Alişan sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Magazin gündemi Alişan'ın isyanını konuşuyor. Mynet'in geçtiği habere göre; Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile Akmerkez'de kameralara takıldı. Alışverişe geldiklerini söyleyen ünlü çift, soruları da yanıtsız bırakmadı. Buse Varol yeni proje sorusunu yanıtlarken Alişan'ın içeceğini köpürtüp gülmesi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü türkücü yapılan o yorumlara sert çıktı.

2.Sayfa'nın sosyal medya hesabından 'Buse Varol iş konuşurken Alişan’ın içeceği köpürtüp gülmesi kameralara işte böyle yansıdı' notu ile paylaşılan görüntüler çok konuşuldu.

Ünlü türkücü ilk olarak bu paylaşımın altına 'Hiç bir art niyetim yoktu baştan söyliıyim de' yazdı ancak ardı arkası kesilmeyen eleştirelere daha fazla dayanamayan Alişan adeta ateş püskürdü.

Alişan yapılan çirkin yorumlara; 'Karısına el kaldırmış, aldatmış birine göre benim yaptığım .ok daha kötü bir davranış olmuş ki görüyorum yazdıklarınızı. Haklısınız! Bir paylaşım görelim de Alişan'a ve Buse’ye nasıl kötü şeyler yazabiliriz, kavga ettirebiliriz diye bekleyenlere fırsat verdiğim için ben hatalıyım, onda da haklısınız. Ama bence artık çıkarmayalım..(Pisliğini) olur mu? Bizimle uğraşmayın lütfen.. Rica ediyorum olur mu? Çok rica ediyorum' diye yanıt verdi.