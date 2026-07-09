Oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi. Peki, Alkol zehirlenmesi nedir, neden olur? Alkol zehirlenmesi öldürür mü? Alkol zehirlenmesi belirtileri

ALKOL ZEHİRLENMESİ NEDİR VE NEDEN OLUR?

Alkol zehirlenmesi, kandaki alkol oranının (promil) vücudun tolere edebileceği ve karaciğerin temizleyebileceği seviyenin çok üzerine çıkmasıyla oluşan ciddi ve klinik bir tablodur.

İki temel nedenle ortaya çıkar:

Aşırı ve Hızlı Tüketim (Binge Drinking): Kısa bir zaman diliminde (örneğin 1-2 saat içinde) vücudun metabolize edemeyeceği kadar çok etil alkol tüketilmesi, merkezi sinir sistemini felç eder.

Sahte İçki Tüketimi (Metanol Zehirlenmesi): Yas dışı üretilen içkilerde etil alkol yerine maliyeti düşürmek için endüstriyel bir madde olan metanol (metil alkol) kullanılır. Metanol, vücuda girdiğinde doğrudan formaldehit ve formik asit gibi zehirlere dönüşerek hücreleri öldürür.

ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir kişinin alkol zehirlenmesi yaşadığını anlamak hayat kurtarır. Eğer çevrenizdeki bir kişide aşağıdaki belirtilerden birkaçı varsa, zaman kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verilmelidir:

Zihinsel Bulanıklık ve Bilinç Kaybı: Kişinin etrafında olup bitenleri algılayamaması, sorulara cevap verememesi veya tamamen bayılması.

Ciddi Kusma: Alkol zehirlenmesinin en sık görülen belirtisidir. Bilinci yarı açık kişinin kusması, boğulma riski yaratır.

Solunumun Yavaşlaması: Nefes alışverişinin dakikada 8'in altına düşmesi veya nefes alırken 10 saniyeden fazla boşluklar (düzensiz solunum) olması.

Cilt Renginde Değişim: Vücut ısısının düşmesi (hipotermi) nedeniyle cildin solgunlaşması, morarması veya nemli/soğuk olması.

Nöbet Geçirme: Beyindeki elektriksel aktivitenin bozulması sonucu kasılmalar yaşanması.

Sahte İçki (Metil Alkol) Farkı: Eğer zehirlenme sahte içkiden kaynaklanıyorsa, tüketimden 10-24 saat sonra "kar fırtınasına bakıyormuş gibi" görme bozuklukları, ani körlük ve şiddetli karın ağrısı baş gösterir.

ALKOL ZEHİRLENMESİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Evet, alkol zehirlenmesi doğrudan ölümle sonuçlanabilir. Kandaki alkol seviyesi kritik sınırı aştığında beyindeki solunum ve kalp atışını yöneten merkezler durur.

Ölüm genellikle şu üç sebeple gerçekleşir:

Boğulma: Bilinci yerinde olmayan kişinin kusarak kendi kusmuğunda boğulması.

Solunum Durması: Akciğerlerin nefes almayı tamamen durdurması.

Körlük ve Organ Yetmezliği: Sahte içki vakalarında metil alkolün karaciğer, böbrekler ve sinir sistemini tamamen iflas ettirmesi.

ALKOL ZEHİRLENMESİ YAŞAYAN BİRİNE İLK MÜDAHALE NASIL YAPILMALIDIR?

Eğer bir kişinin alkol komasına girdiğinden şüpheleniyorsanız, asla yalnız bırakmayın ve şu adımları izleyin:

Hemen 112'yi Arayın: Durumu hafife almayın, profesyonel tıbbi yardım çağırın.

Koma Pozisyonuna Getirin (Recovery Position): Kusma esnasında boğulmasını önlemek için kişiyi mutlaka yan yatırın.

Bilincini Açık Tutmaya Çalışın: Kişiyi uyanık tutmaya çalışın, eğer baygınsa kesinlikle ağzından su, yiyecek veya kahve vermeyin (akciğere kaçabilir).

Sıcak Tutun: Vücut ısısı hızla düşeceği için üzerini bir battaniye ile örtün.