"Kuyu tipi cezaevi" ifadesi son dönemde kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kuyu tipi hapishane nedir? Kuyu tipi hapishane ne demek?

KUYU TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Kuyu tipi cezaevi, yüksek güvenlikli infaz kurumları içerisinde yer alan ve mahkûmların dış dünya ile temasını en aza indirmeyi amaçlayan özel barınma alanlarını ifade eden bir tanımlamadır. Bu ifade, Türkiye'deki resmi cezaevi sınıflandırmalarında bağımsız bir cezaevi türü olarak yer almaz. Daha çok kamuoyunda ve medyada, sıkı güvenlik tedbirleri bulunan tek kişilik veya sınırlı sayıda kişinin kaldığı özel bölümleri tanımlamak için kullanılır.

Bu alanlarda kalan hükümlü ve tutukluların hareket alanı diğer cezaevi bölümlerine göre daha sınırlıdır.

KUYU TİPİ CEZAEVİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kuyu tipi olarak adlandırılan yüksek güvenlikli bölümlerin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Tek kişilik veya sınırlı kapasiteli odalar bulunur.

Güvenlik kameraları ve elektronik takip sistemleriyle sürekli kontrol sağlanır.

Ortak alan kullanımı belirli kurallara ve saatlere bağlıdır.

Mahkûmların birbirleriyle teması sınırlandırılır.

Avukat görüşü, aile ziyareti ve sağlık hizmetleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.

Firar riskini ve cezaevi içindeki güvenlik sorunlarını azaltmaya yönelik fiziki önlemler uygulanır.

KİMLER KUYU TİPİ CEZAEVLERİNDE KALIR?

Kamuoyunda kuyu tipi olarak anılan yüksek güvenlikli bölümlerde genellikle güvenlik riski yüksek değerlendirilen hükümlü ve tutuklular barındırılır. Bu değerlendirme, kişinin işlediği suçtan ziyade güvenlik durumu, firar riski, cezaevi düzenine etkisi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan idari değerlendirmelere göre yapılır.

Yerleştirme kararları, yürürlükteki infaz mevzuatı doğrultusunda yetkili kurumlar tarafından verilir.

KUYU TİPİ CEZAEVİ İLE F TİPİ CEZAEVİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kamuoyunda bu iki kavram zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır. Ancak F tipi cezaevleri, Türkiye'de resmi olarak tanımlanmış yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarıdır.

"Kuyu tipi cezaevi" ise resmi mevzuatta ayrı bir cezaevi sınıfı değildir. Bu ifade, bazı yüksek güvenlikli cezaevlerindeki özel izolasyon veya sıkı güvenlik uygulamalarını tanımlamak amacıyla kullanılan gayriresmî bir isimlendirmedir.

KUYU TİPİ CEZAEVLERİ NEDEN TARTIŞILIYOR?

Kuyu tipi cezaevleri, özellikle mahkûmların uzun süre tek başına tutulduğu iddiaları ve yüksek güvenlik uygulamaları nedeniyle zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu oluyor. İnsan hakları örgütleri ve bazı hukukçular, bu uygulamaların mahkûmların fiziksel ve psikolojik durumu üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini savunuyor.