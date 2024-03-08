All Star'a veda etti gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:25

Güncelleme: 08.03.2024 - 00:25

Survivor All Star'ın eleme heyecanı büyük bir heyecanla başladı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Sema'nın diskalifiyesi ve Begüm'ün vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.

SEMA DİSKALİFİYE OLMUŞTU...

Acun Ilıcalı, geçen hafta acil durum konseyinde Sema ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı, Sema'nın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı.

ELENMEKTEN KAÇAMADI

Düellolarda Batuhan, Hakan ve Yaman elinden gelen çabayı sarf ederek en az iki hafta daha adada kalmayı garantilemek istedi. Ancak bir yarışmacının çabası yeterli olmadı. Düellolarda kaybeden isim ise Mustafa Kemal oldu.

Yaman ve Mustafa Kemal'in yarışında kazanan Yaman kazandı. Hakan ve Batuhan arasındaki oyunda kazanan isim ise Batuhan oldu. Hakan ve Mustafa Kemal'in arasında oynanan düelloda skor önce 3-3 sonra 4-4 oldu. Heyecan dolu düelloda kazanan Hakan oldu.