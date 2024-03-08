All Star'a veda etti gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'

Survivor All Star'da 4 yarışmacının kıyasıya rekabetinin ardından bir isim adaya veda etti. Gözyaşları içinde takım arkadaşlarıyla vedalaşan yarışmacı yolculuğunun kısa sürdüğünü söyleyerek yarışmadan ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:25
All Star'a veda etti gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
Abone Ol google-news

Survivor All Star'ın eleme heyecanı büyük bir heyecanla başladı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Sema'nın diskalifiyesi ve Begüm'ün vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.

SEMA DİSKALİFİYE OLMUŞTU...

Acun Ilıcalı, geçen hafta acil durum konseyinde Sema ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı, Sema'nın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı. 

ELENMEKTEN KAÇAMADI

Düellolarda Batuhan, Hakan ve Yaman elinden gelen çabayı sarf ederek en az iki hafta daha adada kalmayı garantilemek istedi. Ancak bir yarışmacının çabası yeterli olmadı. Düellolarda kaybeden isim ise Mustafa Kemal oldu.

Yaman ve Mustafa Kemal'in yarışında kazanan Yaman kazandı. Hakan ve Batuhan arasındaki oyunda kazanan isim ise Batuhan oldu. Hakan ve Mustafa Kemal'in arasında oynanan düelloda skor önce 3-3 sonra 4-4 oldu. Heyecan dolu düelloda kazanan Hakan oldu.


survivor all star haberleri eleme haberleri survivor kim elendi haberleri

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da itiraf etti: 'Kızımı ilk kez kırdım'

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da itiraf etti: 'Kızımı ilk kez kırdım'
Acun Ilıcalı açıkladı: 'Survivor'da bir yarışmacı yemek siparişi vermiş

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Survivor'da bir yarışmacı yemek siparişi vermiş
Survivor'un yıldızı Barış Murat Yağcı davalık oldu: Tazminat ödeyecek!

Survivor'un yıldızı Barış Murat Yağcı davalık oldu: Tazminat ödeyecek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Filedeki derbide kazanan Galatasaray Daikin!

Filedeki derbide kazanan Galatasaray Daikin!
Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış

Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış
Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!

Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!
Üç sevgilisi de hamile kalınca böyle poz verdi…

Üç sevgilisi de hamile kalınca böyle poz verdi…
Dizi ekibi şok oldu: Gecekondu mühürlendi!

Dizi ekibi şok oldu: Gecekondu mühürlendi!
3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’
Dört Kız Kardeş: IŞİD'e katılan kız kardeşlerin gerçek hikâyesi

Dört Kız Kardeş: IŞİD'e katılan kız kardeşlerin gerçek hikâyesi
En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri

En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri