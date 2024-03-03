Acun Ilıcalı açıkladı: 'Survivor'da bir yarışmacı yemek siparişi vermiş

Ilıcalı "Bu arkadaşımız Mavi Takım'dan ve bu yarışmacımız Aysu! Dün düelloda elenseydin bu konu bitmiş olacaktı çünkü yeni tespit ettik. Abin herhalde bu olayı iş edinmiş kardeşi aç kalmasın diye böyle bir organizasyonun içerisine girmiş. Bunu organize eden birini görürsek, bizdeki karşılığı ceza olarak çok yüksek. Bundan sonraki 5 ödülden yararlanamayacaksın. Bu konuda da sana karşı da sitemimiz var. Buradan abine de selamlar, kardeşinin Survivor'da olduğunu unutmasın ve kardeşi de eşit şartlarda yarışsın" dedi.

Söz alan Aysu "Yani şuna şaşırıyorum, böyle düzenli bir alışveriş olmadı. Öyle bir durumum yok" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Acun Ilıcalı da "Şaşırabilirsin, ben de çok şaşırdım. Lokalin hesabına para yollanmış, konuşmamıza gerek yok, daha fazla zorlama biz netiz" dedi.