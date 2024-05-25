All Star'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı başladı. İlk eleme adayının belli olacağı gecede yurttaşlar eleme potasını araştırmaya başladı. Peki, Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
Survivor All Star'da eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. All Star'da finale geri sayım başlamışken yarışmacılar isimlerini finale yazdırmak için ter döküyor. Dün gece adaya veda eden isim belli olmuştu, bugün yeni düellolarda ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
DÜN KİM ELENDİ?
Dün gerçekleşen eleme düellosunda adaya veda isim Damla oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bugün gerçekleşecek dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Özgür oldu.
survivor all star haberleri Survivor 2024 All Star haberleri Survivor 2024 haberleri Eleme Adayı haberleri eleme haberleri
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili en yakını çıktı!
- Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- Benzine indirim pompaya yansıdı
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı
- Birçok ilde kuvvetli yağış etkili olacak!