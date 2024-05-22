Yayınlanma: 22.05.2024 - 23:18

Güncelleme: 22.05.2024 - 23:57

Survivor'da finale adım adım yaklaşırken, düellonun ardından bu akşam yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleyle tamamlandı. İzleyicilerin gözlerini ekrana kilitleyeceği Survivor macerası resmen başladı. Kimin eleneceği ve kimin kalacağı merakla beklenen bir konu haline geldi.

Rekabetin doruklara çıktığı, tempolu bir yarışın içine doğru hızla ilerleniyor. Her biri birbirinden güçlü olan yarışmacılar arasındaki mücadele, izleyenlere muhteşem bir deneyim sunuyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Mayıs 2024 Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk oyunu kazanan Kırmızı Takım, ikinci oyunu da finalinde Avatar Atakan'ın Ogeday'ı mağlup etmesiyle kazandı.