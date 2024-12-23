Alman bilim insanları öneriyor: Egzamayı anında bitiriyor
Egzama, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk gibi rahatsızlıklarla kendini gösteren, yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir cilt hastalığıdır. Ancak son araştırmalara göre, Alman bilim insanları egzamanın tedavisinde doğal bir mucize keşfetti.
Matricaria chamomilla, yani papatya ekstresi! Doğal bir anti-inflamatuar olan bu bitki, cilt sağlığına sunduğu faydalarla dikkat çekiyor.
Matricaria Chamomilla Nedir?
Matricaria chamomilla, halk arasında bilinen adıyla Alman papatyası, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bir bitkidir. Özellikle anti-inflamatuar, antiseptik ve yatıştırıcı özellikleri sayesinde hem cilt hem de genel sağlık sorunlarında etkili bir çözümdür.
Egzama Tedavisinde Nasıl Etkili Oluyor?
İltihap Azaltıcı Etkisi: Papatya ekstresi, ciltteki iltihaplanmayı azaltarak kızarıklık ve şişliği hafifletir.
Cildi Yatıştırır: Kaşıntıyı önler ve ciltteki tahrişi sakinleştirir.
Doğal Nemlendirme: Kuruyan ve çatlayan cildi nemlendirerek yenilenmesini destekler.
Hızlı Etki: Yapılan araştırmalarda, papatya ekstresinin egzama belirtilerini hızlı bir şekilde hafiflettiği gözlemlenmiştir.
Nasıl Kullanılır?
1. Papatya Çayı Kompresi:
1-2 tatlı kaşığı kuru papatyayı sıcak suya ekleyip demleyin.
Ilık hale geldikten sonra temiz bir bezi çaya batırarak egzamalı bölgeye uygulayın.
10-15 dakika bekletip durulayın.
2. Papatya Ekstresi Kremi:
Eczanelerde veya doğal ürün mağazalarında satılan papatya içerikli kremleri düzenli olarak egzamalı bölgelere uygulayın.
3. Papatya Yağı:
Taşıyıcı bir yağ (zeytinyağı veya badem yağı) ile karıştırarak egzamalı bölgeye masaj yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- Ailesiyle hiçbir konuda anlaşamayan 4 kadın burcu