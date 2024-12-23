Alman bilim insanları öneriyor: Egzamayı anında bitiriyor

Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:03

Güncelleme: 23.12.2024 - 15:03

Matricaria chamomilla, yani papatya ekstresi! Doğal bir anti-inflamatuar olan bu bitki, cilt sağlığına sunduğu faydalarla dikkat çekiyor.

Matricaria Chamomilla Nedir?

Matricaria chamomilla, halk arasında bilinen adıyla Alman papatyası, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bir bitkidir. Özellikle anti-inflamatuar, antiseptik ve yatıştırıcı özellikleri sayesinde hem cilt hem de genel sağlık sorunlarında etkili bir çözümdür.

Egzama Tedavisinde Nasıl Etkili Oluyor?

İltihap Azaltıcı Etkisi: Papatya ekstresi, ciltteki iltihaplanmayı azaltarak kızarıklık ve şişliği hafifletir.

Cildi Yatıştırır: Kaşıntıyı önler ve ciltteki tahrişi sakinleştirir.

Doğal Nemlendirme: Kuruyan ve çatlayan cildi nemlendirerek yenilenmesini destekler.

Hızlı Etki: Yapılan araştırmalarda, papatya ekstresinin egzama belirtilerini hızlı bir şekilde hafiflettiği gözlemlenmiştir.

Nasıl Kullanılır?

1. Papatya Çayı Kompresi:

1-2 tatlı kaşığı kuru papatyayı sıcak suya ekleyip demleyin.

Ilık hale geldikten sonra temiz bir bezi çaya batırarak egzamalı bölgeye uygulayın.

10-15 dakika bekletip durulayın.

2. Papatya Ekstresi Kremi:

Eczanelerde veya doğal ürün mağazalarında satılan papatya içerikli kremleri düzenli olarak egzamalı bölgelere uygulayın.

3. Papatya Yağı:

Taşıyıcı bir yağ (zeytinyağı veya badem yağı) ile karıştırarak egzamalı bölgeye masaj yapabilirsiniz.